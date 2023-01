Polícia Civil prende 12 integrantes do 'tribunal do crime' em Contagem

O delegado Anderson Resende preside o inquérito sobre o Tribunal do Crime (foto: PCMG)

A Polícia Civil de Contagem prendeu nesta segunda-feira (9/1) 12 integrantes de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e por cometer assassinatos no chamado "tribunal do crime". Foram 12 execuções no município entre 2017 e 2021. As forças de segurança também cumpriram 24 mandados de busca e apreensão no segundo dia da operação Nêmesis.Segundo o delegado Anderson Resende, da Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios em Contagem, foi possível comprovar a existência de uma complexa organização criminosa local, com área de atuação delimitada, estrutura hierárquica e funções predeterminadas. “Conseguimos uma prova robusta que caracterizou de maneira bem clara a existência de uma organização criminosa na região. E solicitamos a prisão temporária dos indivíduos que foram identificados.”





Conforme as investigações, a participação do grupo acontece em graves infrações penais, como tráfico de drogas, furtos, roubos, receptação, corrupção de menores, posse e porte ilegal de armas de fogo e, principalmente, homicídios.A maioria das execuções aconteceu dentro de contexto de venda ilícita de entorpecentes. As investigações apontam também que, além de utilizar grande poderio bélico, a organização impunha sua vontade por meio da invasão de domicílios e ameaças à população para a manutenção da “lei do silêncio”.O primeiro dia de investigações foi considerado proveitoso, com a arrecadação de mais provas sobre o grupo. Os policiais recolheram telefones celulares, que serão periciados. Em um dos endereços foi encontrada uma plantação de maconha, além da apreensão de grande quantidade da droga.Dos 12 investigados que possuíam ordem de prisão, sete já se encontravam no sistema prisional. Outros cinco foram detidos na operação. “Uma boa parte da investigação desses homicídios já foi concluída, com indiciamento e réus presos, inclusive”, encerra o delegado Anderson Resende.