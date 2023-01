BH: Vilarinho e Bernardo Vasconcelos são fechadas por risco de inundação

Previsão é que o acumulado de chuva chegue a 70 mm neste sábado e a 50 mm no domingo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O trânsito nas avenidas Vilarinho, Região de Venda Nova, e Bernardo Vasconcelos, Região Nordeste, foi interrompido no início da noite deste sábado (7/1) em decorrência da forte chuva que atinge Belo Horizonte.



A medida foi tomada pela Defesa Civil da capital devido ao alto risco de transbordamento dos córregos Vilarinho e Cachoeirinha. A previsão é que o acumulado de chuva chegue a até 70 mm neste sábado e a 50 mm no domingo (8/1).



Caso os sinais sejam observados, a orientação é que as pessoas saiam do local e liguem para Defesa Civil - pelo 199 - ou o Corpo de Bombeiros - pelo 193.



Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber por SMS os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, ameaça de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos.



Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua desejada ao número 40199. Uma mensagem de confirmação será recebida na sequência. O serviço é gratuito.