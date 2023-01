IPTU de BH: prefeitura alerta para golpes no pagamento da guia

PBH alerta para sites falsos para emissão de guias do IPTU 2023 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Prazo para pagamento do IPTU

Golpistas criaram um site falso para a emissão de guias fraudulentas de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Belo Horizonte. A prefeitura divulgou um alerta para os moradores da capital.Como em todo golpe, os criminosos usam a identidade visual semelhante ao portal oficial. O contribuinte deve ficar atento ao endereço eletrônico acessado, observando que o site para a emissão das guias do IPTU têm o domínio ".gov.br" no final.A PBH alerta que as guias verdadeiras devem ser emitidas somente pelo site: www.prefeitura.pbh.gov.br/fazenda/iptu . Também é possível a retirada presencialmente em uma das agências dos Correios, mediante o pagamento de uma taxa de administração.Quem for vítima do golpe deve procurar a Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência. A PBH denunciou o golpe às autoridades e divulgou comunicado na internet. IPTU de 2023 pode ser quitado em até 11 parcelas mensais e consecutivas, que devem ser pagas até o dia 15 de cada mês, a partir de fevereiro de 2023.Quem optar pelo pagamento do imposto até 27 de janeiro terá o desconto de 6% sobre qualquer valor entre o mínimo estabelecido na guia e a quantia integral.