Censa: espaço em Betim atende pessoas com deficiência intelectual grave

O Centro Especializado Nossa Senhora D'Assumpção (Censa Betim), especializado no atendimento a pessoas com deficiência intelectual na vida adulta e autismo severo, se destaca quando o assunto é cuidar dos indivíduos com essa condição e de suas famílias. A instituição foi fundada em 1964 e recebe pessoas de todo o país. Hoje, são mais de 86 residentes, todos com a faixa etária média de 35 anos. São pessoas com deficiência intelectual grave, associada ou não a outros transtornos e síndromes, como autismo síndrome de Down , paralisia cerebral, demências , entre outros, cujas famílias não têm condições de cuidar por conta própria.





O Censa oferece atendimento multidisciplinar, alimentação balanceada, hospedagem e assistência farmacêutica. A equipe é formada por cuidadores, médicos, psicólogos, enfermeiros, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeutas e pedagogos. As pessoas atendidas precisam de acompanhamento ininterrupto, pois são dependentes nas atividades de vida diária. A instituição, que também mantém convênio com prefeituras e o governo do estado, conta com uma equipe transdisciplinar, convênios e parcerias, e oferece atividades esportivas e recreativas, escolaridade especial, equitação e oficinas de música, teatro e artesanato.

"Chegar a quase seis décadas de serviços ininterruptos é um privilégio. Nossa equipe atua com muito carinho e busca sempre se atualizar para aplicar métodos e terapias que visem melhorar a qualidade de vida de nossos educandos. Graças ao esforço conjunto da equipe de colaboradores e, claro, com a parceria das famílias, seguimos em frente, com a certeza do dever sempre cumprido", comenta Natália Costa, mestre em psicologia e diretora do Censa Betim.





Natália Costa destaca o traballho com pessoas muitas vezes discriminadas. "Reforçamos nosso apoio e trabalho para o desenvolvimento de habilidades e competências que venham a contribuir para a inclusão social dos nossos educandos. São cidadãos com direitos civis que devem ser respeitados e hoje, mais que nunca, precisamos dar visibilidade. Estamos sempre à disposição para fazer o melhor", diz.





Um ideal





O Censa foi fundado pela educadora Ester Assumpção. Dona Ester, como era chamada, acolhia em seu lar crianças com deficiência cujas famílias não podiam fixar residência em Belo Horizonte. Assim nasceu o Censa, do ideal de uma educadora, cujo desejo de cuidar e amparar crianças com deficiência e suas famílias era genuíno e se materializou em quatro instituições por ela fundadas: Censa, Apex, Instituto Ester Assumpção e Clínica São José.





"Sou da terceira geração de gestoras de uma organização que nasceu, primeiro no coração de uma mulher magnífica, e se materializou através de muitas mãos", pontua Natália. Nesses 58 anos, mais de 2 mil alunos com deficiência intelectual já passaram por aqui, o que ajudou não só as famílias dos educandos, estimulando a inclusão e a educação, como também na formação de mão de obra especializada, já que antigamente o local abrigava o hospital Nossa Senhora D'Assumpção, que possuía residência médica na área de psiquiatria", relembra.





A instituição conta com profissionais da área da saúde e educação que se esforçam para criar condições favoráveis ao desenvolvimento e à inclusão desses indivíduos. Além disso, é um espaço de formação e parceria com escolas públicas e privadas, além de faculdades e universidades.