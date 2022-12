Sobe para 12 o número de mortos pelas chuvas em Minas

Além das mortes, chuva forte já deixou mais de 7 mil pessoas desalojadas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Sobe para 12 o número de mortes causadas pela chuva em Minas Gerais. Segundo a Defesa Civil Estadual, quatro pessoas morreram na manhã deste domingo (25/12), após o deslizamento de um talude no Vale do Rio Doce e, na hora do acidente, chovia muito no local.









Até então, oito pessoas morreram. O último óbito foi no município de Governador Valadares, no domingo passado (18/12). As outras mortes aconteceram em Piraúba, Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano, Bertópolis, Inhapim e Presidente Bernardes.





Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil de MG na manhã deste domingo (25/12), 7.370 pessoas estão desalojadas, ou seja, precisaram sair das próprias casas, mas foram acolhidas por parentes e amigos.





Enquanto 1.484 pessoas ficaram desabrigadas, necessitando de alojamento público, em função de danos ou ameaças de danos em suas casas.





A previsão para este domingo de Natal é de pancadas de chuva isoladas em Minas Gerais. No centro-norte e leste mineiro, a tendência é de redução do volume de chuva. Mas o dia ainda terá muitas nuvens, com momentos de sol, resultando na ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo estado.