Moradores de rua esfaqueia outro durante discussão no Centro de BH

Uma briga entre dois moradores de rua, ocorrida na Rua Aarão Reis, no Centro de Belo Horizonte, terminou com uma vítima de 26 anos esfaqueada. O autor, de 35 anos, foi preso quando tentava fugir do flagrante. A prisão foi efetuada por policiais militares que faziam ronda no local.

O crime ocorreu no final da noite dessa quarta-feira (21/12). A vítima estava com sua companheira, também moradora de rua. Eles haviam deixado o local e, ao retornar, encontraram com o homem que acabou se tornando o agressor.

Segundo a mulher, agressor e agredido estavam conversando, quando ela sentiu vontade de urinar e pediu que o homem deixasse o local. Ele se recusou a sair, o que irritou o companheiro da mulher.

Foi o suficiente para que os dois iniciassem uma discussão e em dado momento, o homem sacou uma faca e desferiu um golpe contra a vítima, que foi socorrida e levada para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

Logo depois da agressão, o suspeito fugiu, mas acabou preso no viaduto Santa Tereza.

Aos policiais, ele alegou que apenas tinha se defendido de agressões, o que não é confirmado pelas testemunhas. A vítima passou por cirurgia e, segundo informações do hospital, seu estado é grave, proém, estável. O caso foi registrado na Delegacia Digital e JAF está preso na Delegacia Seccional Centro.