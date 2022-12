Motorista com sinais de embriaguez atropela motociclista em BH

O motociclista foi levado para o Hospital João XXIII (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Um motorista de 45 anos com sinais de embriaguez atropelou o motociclista Artur Gabriel, 18 anos, no cruzamento entre as avenidas Afonso Pena e Getúlio Vargas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, por volta das 2h17 da madrugada deste sábado (17/12). A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local.





Conforme uma testemunha, a moto estava parada em um semáforo na faixa central da Afonso Pena no sentido rodoviária, e o carro, que seguia na mesma direção e mesma faixa, atropelou o motociclista.



No momento do impacto, o motociclista foi projetado por cima do carro e a moto foi arrastada por cerca de 150 metros.







O motociclista foi socorrido no local e deu entrada no Hospital João XXIII, na Avenida Professor Alfredo Balena. Ele não têm habilitação de moto.



Já o condutor do carro tinha sinais de embriaguez e admitiu ter tomado uma garrafa de cerveja. Mas recusou fazer teste do bafômetro.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi recolhida e o carro removido por falta de licenciamento. O motorista foi levado para delegacia e os veículos para pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).