Minas recebe 14 obras de arte que vão integrar acervo do estado

Secretaria de Cultura e Turismo recebe obras de arte doadas pela Infraero. A primeira peça, escultura de Paulo Laender, chega ao Museu Mineiro. (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Devoluções de acervo

A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) recebeu nesta sexta-feira (16/12) 14 obras de arte que estavam sob responsabilidade da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e agora passam a integrar o acervo artístico de Minas Gerais.As peças saíram do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, com destino ao Museu Mineiro. São obras de Tereza Nabuco, Inêz de Barros, Maria Lúcia Caldas, Paulo Laender e outros importantes artistas.Sete quadros de autoria de alunos da Associação Municipal de Assistência Social (AMAS) também compõem o conjunto.As obras vão passar por uma avaliação para saber se será necessário restaurar o material.Uma escultura em aço do mineiro Amilcar de Castro deve ser exposta nos jardins do Palácio da Liberdade. A expectativa é que a instalação seja realizada até o dia 28. O monumento foi restaurado no instituto que leva o nome do artista em Nova Lima, na Grande BH.Esta é a segunda devolução que a Infraero faz este ano. Na primeira, em maio, 24 peças regressaram ao estado, entre as quais artes de Carlos Bracher, Inimá de Paula, Nello Nuno, Lotus Lobo e Sara Ávila.A Secult e a Infraero devem firmar um contrato de doação das obras em 2023 para que elas façam parte definitivamente do acervo de Minas Gerais. No momento, as obras estão em "cessão de uso".