BH: exposição tem réplica da estátua do escritor Carlos Drummond de Andrade

Estátua do escritor é atração na exposição (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Iago Ferreira da Silva e Suelen Lucas Soares vieram de Contagem para curtir o domingo no parque e aproveitaram para tirar fotos ao lado do poeta (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A secretária Municipal de Cultura de BH, Eliane Parreiras, ao lado da escultura: 'Drummond no Horizonte é uma ação que simboliza e relembra a vivência do escritor na cidade' (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Teatro Francisco Nunes, no Parque Municipal, recebe a exposição 'Drummond no Horizonte' (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Escritor, poeta e nome de destaque na cultura nacional, Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) está mais perto dos belo-horizontinos e visitantes da capital, que comemora 125 anos na segunda-feira (12). Natural de Itabira, na Região Central de Minas, ele é o astro da exposição, aberta neste domingo (11/12), na entrada do Teatro Francisco Nunes, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro da cidade.A iniciativa para comemorar os 125 anos de BH, inaugurada em 12 de dezembro de 1897, traz uma réplica do famoso monumento dedicado a Drummond existente em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde ele morou durante grande parte da vida. Trata-se de um pontos mais visitados e fotografados da capital fluminense.Quem esteve no Parque Municipal na manhã deste domingo pôde "interagir" com o monumento em bronze e conhecer um pouco mais sobre o poeta itabirano - Drummond viveu em BH durante quase uma década e meia, a partir dos 18. Na exposição gratuita promovida pela Prefeitura de Belo Horizonte, via Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, há também uma instalação artística composta por tecidos pintados a partir da caligrafia do escritor. Para marcar a mostra, os visitantes receberão, como lembrança, óculos de papel semelhantes aos que Drummond usava.O casal Iago Ferreira da Silva, promotor de vendas, e Suelen Lucas Soares, pedagoga, veio do município vizinho de Contagem para curtir o domingo ensolarado, no parque, e aproveitou para tirar fotos ao lado do poeta. "O dia está ótimo para sair de casa. E gostaria muito que todos os estudantes vissem esta exposição", disse Suellen, segurando uma frase de um poema drummondiano. Iago também gostou da mostra e lembrou que iniciativas desse tipo valorizam a cultura.Para a secretária Municipal de Cultura de BH, Eliane Parreiras, que também posou para uma foto ao lado da escultura, Drummond no Horizonte é uma ação que simboliza e relembra a vivência do escritor na cidade, a partir de uma programação gratuita e democrática. Ela considera a exposição um presente para Belo Horizonte, "pois busca aproximar as pessoas e alargar a compreensão sobre a literatura, de uma maneira interativa e, sobretudo, afetiva."Já a presidente da Fundação Municipal de Cultura, Luciana Feres, ressaltou a importância da celebração a Drummond ter como espaço o Teatro Francisco Nunes, patrimônio ambiental mais antigo da capital mineira. "O Parque Municipal e a Zona Cultural Praça da Estação, de maneira geral, fazem parte da BH em que Drummond viveu na juventude. É óbvio que, ao longo de décadas, a cidade se modificou imensamente. No entanto, esses espaços permanecem pulsantes e fundamentais para a vida cultural da capital."A programação terá apresentação do Coral dos Desafinados, com regência de Beatriz Myrrha, no Teatro Francisco Nunes, na segunda (12/12), às 20h. Serão interpretadas canções de compositores da MPB, a exemplo de Caetano Veloso, Chico Buarque, Gonzaguinha, Ivan Lins, entre outros. Milton Nascimento, que recentemente completou 80 anos, será homenageado pelo grupo.O repertório da apresentação será composto ainda pela narração de poemas de Drummond, como. O público poderá retirar os ingressos da apresentação, de maneira gratuita, na DiskIngressos.De 11 a 22 de dezembro, das 10h às 17hNa entrada do Teatro Francisco Nunes, na Avenida Afonso Pena, s/n, dentro do Parque Municipal, no Centro de Belo HorizonteIngresso: Evento gratuito, mediante retirada prévia de ingressos pelo Sympla, no link: https://bileto.sympla.com.br/event/66273/d/169128 Segunda-feira, dia 12, às 20hTeatro Francisco NunesIngresso: Gratuito, mediante retirada prévia de ingressos pelo DiskIngressos, no link: https://www.diskingressos.com.br/evento/4264/12-12-2022/mg/belo-horizonte/coral-dos-desafinados