Helicóptero do no tráfico de drogas é apreendido no aeroporto de Ituiutaba

Aeronave ia de Goiás para São Paulo e parou em Ituiutaba para abastecer (foto: Divulgação/PMMG)

A Polícia Militar (PM) apreendeu, no aeroporto de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, um helicóptero que seria usado no transporte de drogas ilícitas entre o Brasil e países vizinhos. Uma pessoa foi presa e confessou ser contratado de um quadrilha justamente para o tráfico de entorpecentes.