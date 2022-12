Bazar Prime reúne marcas mineiras

As vendas serão revertidas em ajuda para as 13 creches que recebem apoio dos Diários Associados (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)







Peças de importantes marcas mineiras, com descontos que ultrapassam 70% em roupas e utensílios de casa, podem ser vistas até hoje (7/12), na 2ª edição do Bazar Prime da Jornada Solidária Estado de Minas, no salão do Hotel Fasano, no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH.

Segundo a presidente da Jornada Solidária, Nazareth Teixeira da Costa, as vendas serão revertidas em ajuda para as 13 creches que recebem apoio dos Diários Associados. "O objetivo é ajudar as crianças pontualmente, com itens que as creches estão precisando. Vamos retomar as obras no ano que vem, como sempre fizemos. Vemos as condições que as crianças estão, e poder entregar uma creche arrumada, com cozinha, banheiro infantil, brinquedoteca e algum conforto, é muito gratificante", diz.

Roupas novas foram doadas por grandes marcas mineiras e algumas seminovas, selecionadas a dedo, estarão à venda das 10h às 20h, no salão do Hotel Fasano. Além disso, como ocorreu em 2019, a Jornada convidou importantes marcas e lojas para ocuparem espaço, diversificando ainda mais o mix de produtos e enriquecendo o evento.

Segundo Maria Antônia Calmon, designer de moda e especialista em camisaria feminina, esta é uma oportunidade de conhecer as peças da loja e também de fazer uma boa ação. "Como trabalho com peças atemporais, não fazemos promoções, mas a convite da Jornada Solidária abri mão de algumas para que as pessoas consigam adquiri-las e participar dessa ação. Ajudar é algo importante para mim, temos que nos unir e agregar na vida das pessoas", diz. As peças variam de R$ 190 a R$ 300.

NOVIDADES Esta edição do bazar conta com muitas roupas de festa e peças casuais das marcas Alphorria, Barbara Bela, Printing, Strass e Fátima Scofield. A Atmo, loja plus size, ampliou sua grade e agora atende a partir do número 40, chegando até a numeração 50. Vários vestidos de festa e peças casuais com preços únicos: de R$ 99; R$ 149; R$ 199; R$ 299 e R$ 499.

Para a presidente Nazareth, o Bazar Prime manteve o padrão, mas o diferencial está no preço. "Roupas de festa que na loja eram R$ 7 mil estão por R$ 700 ou R$ 800. A intenção é arrecadar o dinheiro para o ano que vem voltarmos com as reformas", explica.