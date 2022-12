PRF apreende carga explosiva na BR-251, no Norte de Minas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na BR-251, no município de Grão Mogol, no Norte de Minas, uma grande quantidade de explosivos – mais de mil unidades de dinamite, além de detonadores e espoletas. O material explosivo estava sendo transnsportado irregularmente em direção ao Pará e foi apreendido durante uma ronda feita por uma equipe da PRF na rodovia, na noite de sexta-feira (2/12).

A descoberta dos explosivos aconteceu quase por acaso. A equipe de policiais rodoviários avistou uma caminhonete Hilux que estava parada no acostamento da rodovia, com os pneus estourados e parou para prestar auxílio aos dois ocupantes.





Conforme a PRF, durante a abordagem, o motorista e o passageiro da Hilux apresentaram várias contradições e nervosismo. Diante disso, os policiais decidiram fazer uma fiscalização mais detalhada no veículo e encontraram a “carga explosiva”.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante a vistoria, foram encontradas 1.260 unidades de dinamite, juntamente com 1.250 metros de fio detonador não elétrico, 18 caixas de espoleta (detonador não elétrico com 100 unidades em cada caixa).

Ao ser questionado pelos policiais rodoviários, o condutor da caminhonete alegou ser técnico em mineração no estado do Pará, para onde iria levar a dinamite e os detonadores. Ele também confessou ter adquirido o material explosivo em Salinas, no Norte de Minas, porém, sem apresentar documentação e sem revelar o nome do fornecedor.

Por questões se segurança, a compra, o armazenamento, o manuseio e o transporte de explosivos só podem ser feitos com conhecimento das autoridades, mediante controle do Exército. Diante disso, a carga perigosa apreendida na BR-251 foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Montes Claros, para onde também foram encaminhados os dois responsáveis pelo transporte dos explosivos.