Motociclista suspeito de apertar nádegas de mulheres é preso em Minas

Dois capacetes utilizados durante os crimes foram apreendidos (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Um homem de 30 anos suspeito de apertar as nádegas de várias mulheres enquanto pilotava uma moto na cidade de Cláudio, na região Centro-Oeste do estado, foi preso nessa quarta-feira (30/11). Ele foi localizado pelas autoridades no bairro Santa Lúcia, em Divinópolis.