Contagem suspende aulas na escola vandalizada por tempo indeterminado

Escola Municipal José Silvino Diniz foi invadida e vandalizada na madrugada dessa terça-feira (29/11) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Contagem suspendeu por tempo indeterminado as aulas na Escola Municipal José Silvino Diniz, no Bairro Solar do Madeira. O comunicado foi feito na manhã desta quinta-feira (1º/12) em uma reunião com a comunidade escolar.

Segundo a prefeitura, uma nova renião para definir as diretrizes do funcionamento da escola, seja com atividades presenciais ou remotas, até o fim do ano letivo foi marcada para esta sexta-feira (2/12).

Quanto à estrutura da escola, todas as paredes pichadas já foram pintadas e o mobiliário organizado. Alguns equipamentos como mesas e cadeiras foram quebrados e serão restituídos, mas não impedem o funcionamento da unidade.

Relembre o caso

A Escola Municipal José Silvino Diniz foi invadida durante a madrugada dessa terça-feira (29/11) e vandalizada. Vidros de janelas e carteiras foram quebrados, vasos de plantas revirados, pichações de suástica, o maior símbolo do nazismo, e o nome do Hitler foram feitas nas paredes da escola.

Uma exposição realizada pelos alunos para o Dia da Consciência Negra foi destruída. O ato seria inspirado em um jogo de videogame que estabelece uma série de desafios, entre eles o vandalismo. “Tem várias etapas, vários níveis, e o último seria o assassinato. Entrar na escola e assassinar alguém”, conta Angélica Andrade, de 30 anos, mãe de duas crianças, de 7 e 8 anos, que estudam na escolas.

Em nota, a Polícia Civil informou que agentes realizam diligências visando apurar as circunstâncias e a autoria dos crimes. Até o momento, não houve prisão de suspeitos.