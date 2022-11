Asilo em más condições sanitárias com 60 idosos é interditado em Contagem

Conforme a Prefeitura de Contagem, relatos de violação de direitos e negligência foram apurados após visitas ao espaço (foto: Lar Balbina Maria de Jesus/Redes sociais/Reprodução) A instituição Lar Maria Balbina de Jesus, no Bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi interditada pela Vigilância Sanitária nesta terça-feira (29/11). Os 60 idosos que viviam no local foram transferidos para outra instituição.









Ainda segundo o Executivo municipal, o imóvel apresenta aspectos de insalubridade, falta de segurança e de acessibilidade. As fiscalizações foram iniciadas em 2018.

“Neste período, algumas adaptações foram realizadas, todavia, muitas ainda necessitam de intervenções conforme normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Estes processos foram definidos por meio do Termo de Ajuste de Conduta - TAC, no qual foram estipulados prazos para correções das não conformidades apontadas”, informou o município, destacando que, até a presente data, os ajustes determinados não foram feitos, o que resultou na interdição do espaço.

O novo lar escolhido para abrigar os pacientes é a Casa da Pessoa Idosa de Contagem, no Centro. De acordo com a prefeitura, o estabelecimento cumpre as normas de Saúde Pública e está estruturado com equipe multidisciplinar formada por enfermeiros, nutricionista, fisioterapeutas, assistente social, psicólogos, entre outros profissionais.