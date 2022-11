Após 26 anos, peça sacra retorna à capela de Itaguara

Imagem de Nossa Senhora do Rosário foi apreendida pelo Ministério Público de Minas Gerais em São Paulo (foto: MPMG/Divulgação)



Moradores de Itaguara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), festejam, nesta terça-feira (29), o retorno da imagem de Nossa Senhora do Rosário, de 1910, à Capela Nossa Senhora da Conceição, na comunidade rural de Pará dos Vilelas, às margens do Rio Pará. “Os sinos vão tocar, haverá missa, às 19h, e muita alegria”, adianta o titular da Paróquia Nossa Senhora das Dores, padre Yuri Lamounier. O sacerdote diz ainda que será apresentada a restauração recém-concluída do templo, com a presença também de uma guarda de congado.

13:16 - 01/09/2022 Órgão histórico e único no mundo é alvo de embate em igreja de Tiradentes Motivos não faltam para a comunidade de Pará dos Vilelas celebrar, pois trata-se da segunda vez que a imagem foi furtada da capela. Em 16 de fevereiro deste ano, como informou o Estado de Minas, a imagem de Nossa Senhora do Rosário foi apreendida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em São Paulo (SP). O objeto sacro foi oferecido em anúncio na internet, sendo identificado como pertencente ao acervo religioso de Itaguara e cadastrado como desaparecido no Sistema de Objetos Mineiros Desaparecidos, recuperados e Restituídos (Somdar). Esse aplicativo foi criado pela Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural (CPPC), do MPMG, sob coordenação do promotor de Justiça Marcelo Maffra, que estará presente à cerimônia de devolução do bem cultural e espiritual com parte de sua equipe.

Os trabalhos de resgate, em fevereiro, foram conduzidos pela equipe da CPPC em conjunto com o Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais (Nucrim), órgão ligado ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Caoma), e a Promotoria de Justiça de Itaguara.

A investigação foi iniciada pelo MPMG a partir de informações encaminhadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Itaguara, bem como pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que enviaram fotos da imagem de Nossa Senhora do Rosário e das demais peças contempladas pelo anúncio, relatando que a peça estaria cadastrada no banco de dados de bens desaparecidos.

Na sequência, foi realizado minucioso trabalho de investigação pela equipe técnica da CPPC, que concluiu que uma das peças seria a imagem furtada da Capela do Pará dos Vilelas, em junho de 1996. Esse templo, de 1734, considerado o mais antigo do município, é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha).

A peça sacra já havia sido furtada em 1980, em conjunto com outras imagens do acervo da capela, mas foi devolvida no ano seguinte. Contudo, em 29 de junho de 1996, a imagem de Nossa Senhora do Rosário foi novamente furtada no mesmo local. Por se tratar de bem de culto coletivo pertencente ao patrimônio cultural da Igreja Católica, o MPMG efetuou a busca e apreensão da obra. No local foram identificadas outras 16 peças sacras, que foram imediatamente vistoriadas pela equipe técnica do MPMG, para verificação da procedência.

FESTA QUASE COMPLETA

Padre Yuri está entusiasmado com o retorno da imagem e com a restauração da Capela de Nossa Senhora da Conceição. “Escolhemos esse dia para a entrega da imagem de Nossa Senhora do Rosário, pois damos início às celebrações em louvor à padroeira, cujo dia é 8 de dezembro”, afirma.

Para a festa ficar completa, falta encontrar a imagem da padroeira, também furtada duas vezes. “Precisamos encontrá-la. Recebemos de volta a de São Sebastião e agora a de Nossa Senhora do Rosário, mas ainda falta a de Nossa Senhora da Conceição”, destaca o padre, lembrando que, em Itaguara, morou e trabalhou como médico, de 1930 a 1932, o escritor mineiro João Guimarães Rosa (1908-1967). “No livro ‘Sagarana’, um dos contos, ‘Sarapalha’, é ambientado em Pará dos Vilelas”, orgulha-se o pároco vinculado à Diocese de Oliveira.