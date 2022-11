Bebê com sinais de desnutrição morre em hospital de Minas; pais são presos

Bebê morreu com sinais de desnutrição em Minas (foto: Creative/Commons/Divulgação)

Um bebê do sexo masculino de apenas dois meses morreu na tarde desse sábado (19/11), pouco depois de dar entrada em um hospital de São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro. A criança havia sido socorrida em estado gravíssimo e com sinais de desnutrição.









LEIA - Polícia Civil indicia mãe por morte de bebê de cinco meses em Pitangui A Polícia Militar foi acionada pela equipe médica do hospital, que percebeu indícios de descuido, maus-tratos e negligência no bebê por parte dos genitores. Pelas redes sociais, os militares relataram que o bebê “lutou ofegante pela vida”, mas acabou não resistindo.









Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que os pais do bebê “tiveram a prisão em flagrante ratificada por homicídio qualificado e foram encaminhados ao sistema prisional”.









LEIA - Bebê de 2 meses morre após ser arremessada de uma altura de 15m pelo pai De acordo com a PCMG, “a investigação prossegue para completa elucidação dos fatos e a devida responsabilização dos suspeitos no que couber”.





Nota de pesar da PM de São Francisco de Sales

“Pelo ocorrido, externamos nossas mais sinceras condolências e reafirmamos que, pelos outros tantos "Pedros", vítimas de maus tratos e abandonos, jamais baixaremos a guarda! Trabalharemos diuturnamente na Promoção da Justiça e do Bem Estar de cada criança!





Que Deus permita a ele um lugar privilegiado ao seu lado.





À população, rogamos que denunciem quaisquer práticas abusivas ou de abandono!”.