Duas pesssoas morrem após ônibus tombar na BR-251, no Norte de Minas

Pista escorregadia por causa da chuva teria contribuído para o acidente. Samu foi acionado (foto: Governo do Espírito Santo/Imagem meramente ilustrativa)

Um ônibus tombou na BR-251, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas, na noite desta terça-feira (15/11). Até o momento, conforme as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram confirmadas duas mortes, e vários passageiros ficaram feridos e presos às ferragens.Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Capitão Enéas e de Francisco Sá e do Corpo de Bombeiros de Montes Claros deslocaram para o local para prestar socorro às vítimas.A pista escorregadia por causa da chuva teria contribuído para a causa do acidente, que ocorreu no KM 492 da BR-251, próximo ao Posto Chimba e do entroncamento da rodovia com a MGC-122 (estrada de acesso a Janaúba), por volta das 19h30.Conforme a PRF, o ônibus da empresa Catedral saiu da Bahia em direção a Minas Gerais. O veículo seguia no sentido Francisco Sá/Montes Claros