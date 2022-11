Saiba tudo o que você pode levar para a prova do Enem 2022

Primeiro dia do Enem será neste domingo (13) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) As provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) começam neste domingo (13) às 13h30 (de Brasília), pontualmente. No primeiro dia, os exames seguem até as 19h e, no segundo (dia 20), até as 18h30.









Como são cinco horas de exame, é recomendado que o aluno vista uma roupa confortável e calçados que não apertem para aguentar a maratona.





Não é obrigatório levar o seu cartão de inscrição do Enem, mas com ele em mãos é mais fácil localizar o prédio e a sala onde realizará a prova.

SAIBA O QUE LEVAR

DOCUMENTO





Segundo o Edital do Enem, no dia das provas é obrigatório levar um documento original e oficial com foto. Os aceitos são carteira de identidade (RG), carteira de motorista (CNH), carteira de trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997 ou passaporte (se for estrangeiro). Nesta edição serão aceitos os documentos digitais e-Título, CNH digital e RG digital.





Em caso de perda do documento oficial, você terá que levar o comprovante de solicitação da segunda via ou o boletim de ocorrência.





Atenção: Alguns documentos com foto não são aceitos, tais como carteira de estudante, carteira de clube e similares.





CANETA PRETA





Para a prova do Enem só é possível utilizar caneta esferográfica com tubo transparente e tinta na cor preto. Então, leve pelo menos duas para o caso de uma falhar.





LANCHE





O ideal é levar alimentos que dão energia, como chocolates, biscoitos, castanhas e barras de cereal. Também é importante levar a própria garrafa de água, para não precisar ficar saindo da sala. O lanche pode ser vistoriado pelo fiscal.





CELULAR





Você pode levar seu celular para a sala, mas lembre-se de desligá-lo para que ele não toque durante as provas. Se isso acontecer, você pode ser eliminado. Para guardar o aparelho, o fiscal de sala vai lhe entregar um envelope, que deve ser lacrado e colocado embaixo da carteira.





O QUE NÃO LEVAR





De acordo com o edital do Enem, no dia das provas você não pode usar óculos escuros, relógio e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.





- Também é proibido o uso de caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos e anotações.





- Além disso, não pode levar tablets, calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, pen drive, alarmes, chaves com alarme, fone de ouvido ou com qualquer outro componente eletrônico.





REMARCAÇÃO DE EXAME





Assim como em 2021, os candidatos que estiverem com Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa não devem comparecer ao local de prova. Esses estudantes poderão solicitar a remarcação das provas, que serão reaplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.





A solicitação da reaplicação deverá ser feita na Página do Participante em até cinco dias úteis após o último dia de aplicação (dia 20 deste mês). Cada pedido, com a devida comprovação da doença por um atestado médico, será analisado individualmente.





Além da Covid, serão aceitas justificativas de candidatos com tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, meningite, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.