Eleições na Unimontes: atual reitor se reelege no cargo

Comunidade da Unimontes foi às urnas nessa sexta-feira para escolha de reitor e vice-reitor (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press) A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) divulgou o resultado das eleições para reitor e vice-reitor da instituição – gestão dezembro/2026 a dezembro/2026. Na votação direta pela comunidade acadêmica, realizada quinta-feira (10/11), foram formadas listas tríplices para os dois cargos. A apuração foi concluída na noite dessa sexta-feira (11/11).





De acordo com as normas do processo eleitoral na Unimontes, o voto na instituição é paritário, tendo pesos por categoria: professores (70%), servidores técnico-administrativos (15%) e alunos (15%).





19:56 - 23/05/2022 Unimontes completa 60 anos de existência nesta terça-feira (23/5) Considerando esses pesos, o mais votado na eleição de reitor foi o professor Antônio Alvimar Souza, atual dirigente da instituição e que concorria a um novo mandato. Ele teve 50,07% dos votos, seguido dos professores Wagner de Paulo Santiago (34,28%).

Para vice-reitor, o resultado foi: professora Helena Amália Papa (49,04%), professor Dalton Caldeira Rocha (31,11%) e professor Danilo Fernando Macedo Narciso (19,85%).





A Unimontes é uma das duas instituições de ensino superior mantidas pelo Governo Estadual que oferecem ensino gratuito – a outra é a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).





Após homologação pelo Conselho Universitário da Unimontes, as listas tríplices para reitor e vice-reitor serão encaminhadas ao governador Romeu Zema (Novo), a quem competirá nomear os futuros dirigentes da universidade. A nomeação deverá ser feita até 26 de dezembro, quando termina o mandato da atual gestão da instituição superior.





Eleições da Unimontes





As eleições para reitor e vice-reitor da Unimontes envolveram cerca de 14 mil pessoas aptas a votar, incluindo 11,63 mil alunos regularmente matriculados em cursos de graduação, pós-graduação e técnicos, 954 professores efetivos e designados e 1.419 servidores técnico-administrativos efetivos e comissionados.

As seções de votação foram instaladas nos prédios da campus-sede da instituição, no Hospital Universitário Clemente de Faria e no Centro de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT), em Montes Claros; e nos 11 campis da universidade nas regiões Norte e Noroeste do estado e no Vale do Jequitinhonha, além do escritório de representação na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.





Os trabalhos de apuração dos votos duraram mais de 14 horas. Ao fim da apuração, o presidente da Comissão Eleitoral, professor Herbert Alcantara Ferreira, entregou o relatório de votação ao reitor e presidente do Conselho Universitário, Antônio Alvimar Souza.





Conforme o processo eleitoral, no dia 22 de novembro, o Conselho Universitário (Consu) da instituição se reunirá extraordinariamente para homologação do resultado. Na sequência, as listas tríplices serão encaminhadas ao governador do estado.