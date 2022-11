Adolescente de 15 anos morre ao ser atingido por árvore em BH

Local onde árvore caiu sobre adolescente em BH (foto: Google Street View/Fevereiro de 2022)

Um adolescente de 15 anos morreu ao ser atingido por uma árvore de grande porte na Rua Maria Regina de Jesus, 590, bairro Céu Azul, região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

O acidente ocorreu por volta das 17h30 desta segunda-feira (7/11), quando a capital mineira era acometida por forte chuva em vários pontos.



Segundo a Defesa Civil de BH, Venda Nova estava sob tempestade no momento em que a ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não é possível afirmar que a queda tenha relação direta com as chuvas.O adolescente ficou preso sob a árvore com sangramento na boca e nariz. Os bombeiros chegaram ao local e o retiraram debaixo do tronco.Uma ambulância do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência prestou socorro e constatou o óbito do garoto.

O menino transitava de bicicleta por um lote vago com outros três amigos, que passavam ali como caminho alternativo para chegarem às suas residências. Ele morava na comunidade Dandara e era filho único.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Arruda