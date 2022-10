Dia do Servidor Público suspende expediente da Polícia Federal em BH

Não haverá funcionamento da Polícia Federal em Belo Horizonte nesta sexta-feira (28/10) (foto: Polícia Federal/Reprodução)

Nesta sexta-feira (28/10) é comemorado nacionalmente o Dia do Servidor Público. Por isso, a Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais comunica que não haverá expediente nem atendimento ao público nas unidades da PF em Belo Horizonte.

O ponto hoje é facultativo para os atendimentos em órgãos federais.

O Dia do Servidor Público foi criado no governo do presidente Getúlio Vargas, e as leis com direitos e deveres desses funcionários foram instituídas em 28 de outubro de 1939, motivo pelo qual foi escolhido esse dia para a comemoração.



O artigo 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determina que 28 de outubro é oficialmente o Dia do Servidor Público no Brasil.