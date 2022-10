Motociclista morre em batida com ônibus do Move em BH

O corpo do motociclista, de 27 anos, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) (foto: Reprodução)

Um motociclista, de 27 anos, morreu em uma batida com um ônibus do Move na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Colégio Batista, Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (25/10).

Segundo a Polícia Militar, o motociclista tentou realizar um retorno utilizando a pista exclusiva do Move quando foi atingido pelo ônibus.

Para a PM, o motorista do Move contou que, logo que sentiu o impacto da batida e escutou um barulho alto, parou o veículo.

Um passageiro do ônibus confirmou a versão do motorista.

O condutor fez teste do bafômetro, que não acusou ingestão de bebida alcoólica.

O Samu esteve no local e constatou o óbito do motociclista. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).