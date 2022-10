Cortejo de Nossa Senhora do Rosário percorre ruas de Santa Luzia

A festa de Nossa Senhora do Rosário começou cedo com um café coletivo e seguiu em procissão pelas ruas de Santa Luzia (foto: Gustavo Werneck/EM/D.A PRESS)

Na manhã deste domingo (23), cultura mineira, fé e tradição centenária se unem em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A festa começou cedo com um café coletivo, como é de costume, e seguiu, em procissão, saindo da Rua Santana em direção à Igreja do Rosário. À frente, o pároco e reitor do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, padre Felipe Lemos Queirós. (veja programação).

Na tricentenária cidade, a festa em louvor a Senhora do Rosário começou em 7 de outubro, dia consagrado a ela, na Igreja do Rosário. Neste ano, a “rainha” é Regilene de Carvalho Rodrigues, e o “rei”, Evandro Lara, sendo mordomos da bandeira de Nossa Senhora do Rosário, Jorge Junio da Conceição Romeu; da bandeira de Santo Elesbão, Conceição Aparecida Claudino; e da bandeira de São Benedito, Talita Marques Freitas.

Na procissão das 16h, as imagens sairão às ruas nos andores.

Os moradores celebraram a tradição da festa de Nossa Senhora do Rosário, que, encontrou, em Minas, grande devoção entre os escravizados, os quais, reunidos em irmandades, ergueram igrejas e capelas. Perto de completar 100 anos, Alfredo Pereira se declarou feliz por Santa Luzia manter essa história. "Hoje, há um número maior de participantes", afirmou. Também morador da Rua Santana, Marcos Antônio de Souza, enfermeiro, se emocionou com o cortejo: "É uma bela tradição".

Programação da tarde

14h – Apresentação de músicas folclóricas, no espaço de eventos da Igreja do Rosário.

16h – Procissão com as imagens de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, São Elesbão e Santa Efigênia, acompanhada pelas guardas de Marujos e Moçambique.

19h30 – Missa de encerramento, seguida de descida dos mastros com as bandeiras, na Igreja do Rosário.