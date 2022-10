Trem de passageiros tem horário alterado a partir desta quinta-feira (20)

O objetivo da mudança de horários é padronizar os horários de partida e chegada dos trens nos dois sentidos (foto: Vale/Reprodução)

Estado de Minas

A partir desta quinta-feira (20/10), as viagens de trem de passageiros entre Minas e Espírito Santo terão o horário alterado. Agora, as saídas de Belo Horizonte serão às 07h, com chegada em Cariacica (ES), na estação Pedro Nolasco, às 20h30. Na volta, o trem seguirá a mesma lógica, a partida permanece às 7h, com desembarque em Belo Horizonte também às 20h30.

Confira aqui todos os horários das estações entre Minas e Espírito santo

O objetivo da mudança de horários é padronizar os horários de partida e chegada dos trens nos dois sentidos. As mudanças são necessárias para ajustes técnicos e operacionais, entre eles a revisão do tempo de parada em algumas estações, e foram comunicadas à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Para o ramal Itabira/Nova Era, em Minas Gerais, também há ajuste no horário.%u202FA partida de Itabira será às 09h, e a chegada em Nova Era será às 09h56. No sentido inverso, a partida de Nova Era será às 16h45 e a chegada em Itabira às 17h50.

Agora, os passageiros poderão comprar as passagens pela internet, no site%u202F ou pelo aplicativo de celular “Trem de Passageiros”. Ele pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Android e IOS.



Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato por meio do Alô Ferrovias, 0800 285 7000, ou WhatsApp (27) 995035918.%u202F