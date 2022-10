Empresário é preso suspeito mandar matar homem para quem devia R$ 100 mil

Homicídio aconteceu em 24 de junho deste ano, no bairro Ouro Verde, em Araguari (foto: PCMG/Divulgação)

Um empresário de 44 anos foi preso em Araguari, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de ser o mandante do assassinato de um homem com quem manteve algumas relações comerciais. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) transmitiu a informação nesta sexta-feira (14/10).O homicídio ocorreu em 24 de junho, no bairro Ouro Verde. A prisão foi feita nessa quinta-feira (13/10) após as investigações conduzidas pela equipe da Delegacia de Homicídios identificarem que o empresário devia cerca de R$ 100 mil à vítima em decorrência de negociações de veículos.No dia do crime, ao sair de casa, o homem foi surpreendido pelo executor e atingido com diversos disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não sobreviveu.O autor dos disparos é um indivíduo de 28 anos contratado pelo empresário. Ele já foi identificado, mas está foragido da Justiça.