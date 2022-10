Suspeito de homicídio no centro de BH em agosto é preso pela Polícia Civil

por Bruno Nogueira*





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu nessa terça-feira (11/10) um suspeito, de 26 anos, envolvido em um homicídio no centro de Belo Horizonte, na rua Tupinambás, em agosto deste ano. Outros dois homens, de 18 e 36 anos, foram presos em flagrante no dia do crime.

As investigações realizadas pela Delegacia de Homicídios Centro-Sul, mostram que a vítima, também de 26 anos, foi executada a facadas depois de ser cercada pelos três suspeitos. O delegado, Alexandre Oliveira da Fonseca, explica que a vítima teria conversado com a namorada do suspeito de 26 anos, em um bar na rua Caetés, onde ele também atuava como traficante.

Dentro do bar, o suspeito teria ameaçado a vítima de morte, por já conhecer a mulher e ter flertado com ela naquele momento. “Com medo da retaliação, a vítima deixou o estabelecimento, mas foi perseguida pelos suspeitos”, conta o delegado Fonseca.





Vítima foi executada a facadas em agosto deste ano (foto: PCMG/Divulgação)

Durante o curso da investigação, imagens obtidas pela PCMG mostram a atuação dos suspeitos no crime. Na rua Tupinambás, os três homens cercaram a vítima, revistaram e a levaram para trás de uma banca de jornais, onde a executaram a facadas.

Tráfico de Drogas

Suspeito e namorada também tinham envolvimento com tráfico de drogas (foto: PCMG/Divulgação)

As investigações confirmaram que o suspeito de 26 anos atua como traficante dentro do bar. Assim, também, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na terça-feira. Mais de 1.700 pinos de cocaína, sete celulares, duas balanças digitais, caderno de anotações, anestésico e 25 munições de calibre 32 foram apreendidos.

A namorada do investigado foi presa em flagrante durante a operação, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Leia: Homem denuncia ameaças após sumiço da ex-mulher e é preso pela morte dela

Os dois homens presos em flagrante na data do crime já tiveram suas prisões convertidas em preventivas e responderão por homicídio qualificado. O último preso, além desse crime, também responderá por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Mudança na criminalidade do centro de BH

A Polícia Civil tem observado, por meio de serviços de inteligência, uma mudança na criminalidade da região central de BH. A organização nota uma divisão de práticas criminosas, onde uma parte é responsável pelo tráfico de drogas, outra por furtos específicos, estelionatos e agiotagem.

O chefe da Divisão Especializada em Investigação de Crimes Contra a Vida (DICCV), delegado Frederico Abelha, explica que a situação é como se os territórios para diferentes práticas criminosas estivessem sendo delimitados. “Atenta a isso, a PCMG vem adotando medidas de repressão a essas ações, como se demonstra neste caso em específico”, destacou o delegado.



*Estagiário sob supervisão de Diogo Finelli