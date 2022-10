'Tudo planejado', diz ciclista que fez vídeo no Viaduto Santa Tereza

por Maria Dulce Miranda





Diego conta que, mesmo com tudo planejado, sentiu medo ao fazer a manobra (foto: Reprodução / Instagram)

Se você sentiu medo ao ver o vídeo de Diego Magno fazendo manobras de bicicleta nos arcos do Viaduto Santa Tereza, na Região Central de Belo Horizonte, pode ficar tranquilo. Ele conta que houve toda uma preparação para a execução dos movimentos.





Com 31 anos de idade, o atleta tem 20 anos de prática de Bike Trial, esporte que consiste em ultrapassar obstáculos naturais e artificiais, como pedras, troncos, ladeiras íngremes e vigas de madeira fazendo manobras e cometendo o menor número de faltas.

Diego, que é paulista de São João da Boa Vista, mora em Poços de Caldas, na Região Sudoeste de Minas e faz visitas periódicas a Belo Horizonte para encontrar patrocinadores e amigos.Em uma dessas viagens, um amigo deu a ideia de fazer um vídeo profissional com drone no Viaduto Santa Tereza, ressaltando que o atleta tinha prática o suficiente para se dar bem nas alturas. ”Não foi um negócio na loucura, eu fui lá um dia antes, analisei, vi o vento, vi tudo”, conta Diego.

A gravação foi feita na manhã de um domingo, quando tem menor tráfego de carros e pessoas. Além disso, segundo Diego, a manobra feita é bem simples e ele está acostumado a fazer, já que ela serve de base para outros movimentos do Bike Trial.



Mesmo assim, ele fez toda uma preparação no dia anterior. “Eu dormi cedo para ter equilíbrio, concentração e técnica”, pontua. A bicicleta usada era nova, para diminuir os riscos do equipamento estragar ou algo parecido.

Ele também usou equipamento de segurança. “Pela altura, o equipamento não ia ajudar muito ,mas é uma preparação de anos, não é uma loucura que eu fiz de ir lá, subir e gravar, como muita gente tem comentado”, avalia Diego, que diz ter recebido muitos comentários negativos.



“Tem muita gente ignorante, falando besteira, que não conhece o esporte, que não me conhece. Seria legal esse pessoal dar uma pesquisada melhor sobre mim e sobre o que eu faço”, critica.

Mesmo assim, o atleta não deixou de sentir medo, até porque, mesmo com todas as análises, não é possível testar se o trajeto vai dar certo ou não.



“Na hora que eu tava lá em cima, eu senti um medo porque o vento bateu, mas nada que ia me jogar da ponte. Só um ventinho a mais do que lá embaixo, eu consegui lidar bem com isso. Estou acostumado a treinar em praia, em costa de pedra na beira da praia, com bastante maré e vento, então, não foi nada que me tirou do controle. Só isso que eu notei e, quando passou um caminhão mais pesado, deu uma tremida na ponte, que eu senti lá de cima, mas isso eu já pensei que poderia acontecer antes e não me tirou o equilíbrio”, afirma.

Campeonato mundial

Diego Magno é pentacampeão brasileiro e campeão sul-americano de Bike Trial. “É a minha profissão, vivo disso, treino todo dia na preparação para os campeonatos”, diz, O atleta é o único brasileiro que participou da Copa do Mundo, realizada em setembro, na Dinamarca. Diego ficou entre os 30 melhores da disputa na categoria elite.

No próximo dia 5 de novembro, ele será, novamente, o único brasileiro no Campeonato Mundial, que será realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.



Diego conta que tem 31 anos, sendo 20 dedicados ao esporte. “Eu comecei quando criança. Meu pai andava de moto e incentivou eu e meu irmão a começar na bike e, de lá para cá, venho sempre treinando e competindo”, afirma.