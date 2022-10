VÍDEO: Temporal que atingiu Muriaé deixa rastro de destruição

Rajadas de vento e muita chuva causou destruição na cidade da Zona da Mata (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Ainda de acordo com o texto, o abastecimento energético da cidade está sendo restabelecido de forma gradativa, de acordo com as condições de acesso e as medidas de segurança alinhadas com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros (CBMMG). A empresa pediu para que a população não se aproxime de cabos, fios ou postes caídos.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Estadual foram deslocados até a cidade, para atuarem na mitigação dos danos causados pelo temporal. Ainda não há informação de vítimas.

O Governo de Minas está empenhado no amparo às cidades atingidas pelas fortes chuvas na Zona da Mata. Em Muriaé houve reforço policial e equipes da Defesa Civil Estadual irão intensificar as operações para restabelecer a normalidade. Seguimos atentos e presentes. %u2014 Zema 30 (@RomeuZema) October 5, 2022



Na tarde desta quarta-feira (5/10), Zema foi até Muriaé e visitou os locais que sofrem com os danos da chuva. O Governador foi recebido pelo Prefeito Marcos Guarino (PSB). Pelas redes sociais, o Governador Romeu Zema (Novo) informou que o estado está empenhado em aparar as cidades da Zona da Mata atingidas pelos temporais. Em Muriaé, o governador disse que houve um reforço policial e que equipes da Defesa Civil irão intensificar as operações para restabelecer a normalidade.Na tarde desta quarta-feira (5/10), Zema foi até Muriaé e visitou os locais que sofrem com os danos da chuva. O Governador foi recebido pelo Prefeito Marcos Guarino (PSB).

Leia na íntegra a nota da Energisa

"A Energisa informa que no início da tarde desta quarta-feira, 5 de outubro, conseguiu recuperar as torres de transmissão e parte dos estragos causados na rede elétrica pelas chuvas de ontem. No momento, a empresa está restabelecendo o fornecimento de energia aos clientes de Muriaé de forma gradativa de acordo com as condições de acesso e as medidas de segurança alinhadas com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.





A empresa continuará mobilizada, 24 horas por dia, com equipes próprias, profissionais terceirizados e de outras empresas do Grupo, até que todo fornecimento de energia seja normalizado. No final da manhã desta quarta-feira, a energia foi restabelecida também para 20 mil clientes de 9 municípios da Zona da Mata.





A Energisa alerta a população para que nesse momento de manobras no sistema elétrico não se aproxime de cabos, fios ou postes caídos e nem retire objetos da rede de energia."



