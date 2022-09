Motociclista morre em batida com carreta parada no Anel

Mulher que estava na garupa da moto foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (foto: Reprodução/Divulgação Fhemig)

Um motociclista morreu em um acidente com um caminhão no Anel Rodoviário, na altura do bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (23/9).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão estava parado na faixa direita da rodovia, no sentido Vitória, com dois pneus estourados. O motorista fazia a troca quando o motociclista bateu na traseira do veículo.

O motociclista morreu na hora.

A mulher que estava na garupa foi levada por ambulância do Samu para atendimento médico no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Não se sabe o estado de saúde da vítima.

O caminhão estava carregado com galões de água e ia de Igarapé para Santa Luzia.

A documentação do veículo e do motorista está em dia.

Ele também passou pelo teste de bafômetro, que deu negativo.