Colégio Santo Agostinho suspende aulas para conserto de teto que desabou

Forro de gesso do teto de sala de aula do 6º desabou na tarde dessa quarta-feira (21/9) (foto: Reprodução/redes sociais)

O Colégio Santo Agostinho, unidade Nova Lima, cancelou as aulas do final desta semana para o conserto de parte do teto que desabou ontem, quarta-feira (21/9). As aulas estão suspensas nesta sexta-feira e sábado (23 e 24/9) e serão retomadas na segunda-feira (26/9).

Leia mais: Parte de teto desaba no Colégio Santo Agostinho, em Nova Lima

Uma parte do forro de gesso do teto de uma sala do 3° andar da escola caiu na tarde dessa quarta-feira, quando chuvas fortes atingiram a Região Metropolitana de BH. Cinco alunos do 6º ano que estavam em aula tiveram leves escoriações e foram atendidos por brigadistas e pela enfermaria, segundo o colégio.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (22/9), a assessoria do Colégio Santo Agostinho afirma que a Defesa Civil esteve no local e não identificou risco na estrutura física, autorizando a continuidade das aulas.A escola informa que os pais dos alunos foram imediatamente informados do incidente, e que os estudantes continuaram na escola até o fim do dia. As aulas desta quinta-feira foram mantidas.

As aulas de sexta-feira e de sábado foram canceladas para que uma vistoria recomendada pela Defesa Civil seja feita em toda a unidade, em salas de aula que têm revestimento de gesso como o do teto que caiu.

O colégio informa que os dois dias letivos serão repostos posteriormente, e que as aulas serão retomadas na segunda-feira (26/9).



Leia a nota da assessoria do Colégio Santo Agostinho:

"Conforme informado, ontem (21/09), durante forte chuva e vendaval no início da tarde, houve um incidente na Unidade do Colégio em Nova Lima, com a queda de parte do forro de gesso de uma sala do 3º andar.

De forma imediata, as ações do Colégio foram concentradas na garantia da integridade dos alunos e colaboradores, além da comunicação com os familiares. A Defesa Civil foi acionada e, como não foi identificado risco na estrutura física do Colégio, a unidade foi autorizada a dar continuidade às aulas e foi recomendada uma vistoria preventiva relativa à fixação das placas de gesso nas salas que possuem esse tipo de revestimento.

Hoje (22/09), o engenheiro calculista e perito em Engenharia Civil contratado pelo Colégio esteve na Unidade e avaliou que, para agilizar a vistoria e emitir laudo técnico, é necessário que os espaços estejam desocupados. Nesse sentido, não haverá atividades escolares na sexta-feira (23) e no sábado (24) em todos os turnos na Unidade Nova Lima. As aulas retomadas na Unidade a partir de segunda-feira, dia 26 de setembro.

O Colégio reforça que segue comprometido com a segurança no ambiente escolar e à disposição para o diálogo com todos e para o que for necessário."