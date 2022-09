Jornalista Márcia Maria Cruz (foto: thales carraro/divulgação)







A jornalista Márcia Maria Cruz, do Estado de Minas, foi premiada com o Troféu Mulher Imprensa na categoria Diversidade. Márcia é repórter e coordenadora do projeto DiversaEM. A cerimônia foi realizada na noite de sexta-feira (16), em São Paulo. Ao todo, dezesseis mulheres ganharam prêmios, oriundas de vários lugares do país. A premiação foi marcada pela representatividade, com um número expressivo de jornalistas negras - sete das 15 premiadas - e também pela grande homenageada da noite, Zileide Silva.