Adolescente é resgatado em sacada de prédio após incêndio em apartamento

O incêndio aconteceu em um apartamento do segundo andar de um prédio de dois andares, localizado no bairro Boa Vista, em Uberaba (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã)

Um adolescente, de 16 anos, após inalar certa quantidade de fumaça de um incêndio em apartamento de um prédio de dois andares, localizado no município de Uberaba (Triângulo Mineiro), foi resgatado por equipe do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) na sacada do local. O incêndio, iniciado por motivos desconhecidos, aconteceu em um apartamento do segundo andar, na tarde desta terça-feira (13/9).

Para se livrar das chamas, segundo informações da assessoria de imprensa do 8º BBM, a vítima saiu pela janela do quarto, desceu por uma grade, que fica aos fundos do apartamento e acessou a sacada do primeiro andar.

Grade que o jovem acessou para fugir das chamas (foto: 8º BBM/Divulgação)

“Com a chegada dos bombeiros, eles auxiliaram a sua descida e ele foi transportado por unidade de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da cidade”, complementou.

Incêndio destruiu grande parte da mobília da casa

Ainda conforme a assessoria de imprensa do 8º BBM, a concentração do incêndio aconteceu na sala e cozinha, sendo que foram atingidos pelas chamas: um sofá, um rack, três bancos, um computador, uma geladeira, um fogão, armários da cozinha e da lavanderia, uma máquina de lavar, um microondas, um bebedouro, entre outros utensílios de cozinha.



As chamas se concentraram na sala e cozinha do apartamento (foto: 8º BBM/Divulgação)

“Houve danos na estrutura da sala e da cozinha e acionamos a perícia da Polícia Civil e também a Defesa Civil.



Três quartos e o banheiro ficaram apenas com fuligens.



Estiveram empenhadas na ocorrências, quatro viaturas, nove militares e foram gastos cinco mil litros de água”, finalizou nota do 8º BBM.