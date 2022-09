Homem é flagrado ao despejar entulho no Ribeirão Arrudas em BH

Um homem de 53 anos foi preso após ser flagrado despejando entulho no Ribeirão Arrudas, na região Leste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (9/9). O motorista do caminhão foi detido por uma guarnição da Guarda Civil da capital.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, assim que os agentes chegaram, o homem despejava restos de construção no leito do rio. Assim que abordado, o motorista reconheceu a conduta ilegal.