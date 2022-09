Morre João Paulo Cunha, pensador, professor e jornalista

João Paulo escreveu para o Estado de Minas por mais de 14 anos (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)

O jornalista João Paulo Pinto da Cunha morreu, aos 63 anos, nesta sexta-feira (9/9), após lutar contra o câncer no esôfago. Apaixonado por filosofia, professor universitário, especialista em saúde pública e escritor, o mineiro de Belo Horizonte deixa um legado de compromisso ético e rigor intelectual em todos os campos do conhecimento que experimentou.

João Paulo era formado em psicologia, pedagogia, filosofia e comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Na época da Constituinte de 1988, trabalhou na formulação de propostas para a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). Tinha muito orgulho de ajudar a construir o SUS, com o propósito de garantir saúde ao povo brasileiro. Foi pesquisador da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Deu aulas na PUC Minas e do Centro Universitário Newton Paiva nas áreas de psicologia, ética e sociologia.

O jornalista João Paulo Cunha trabalhou cerca de 14 anos no jornal Estado de Minas. Foi subeditor do caderno Gerais, cargo que assumiu em 1996. Posteriormente, assumiu o comando do caderno de Cultura e do suplemento Pensar.

Tinha a filosofia como norte da vida, do pensamento e de seu trabalho. Orgulhoso de se dizer marxista e comunista, sempre lutou pela democracia, pela liberdade de expressão e contra a exclusão social, marca registrada do Brasil. Tinha a convicção de que é possível fazer do Brasil um país realmente democrático.

Modesto, ele sempre dividia seu imenso saber com todos: leitores, jovens repórteres, colegas jornalistas e alunos. João, como era chamado por todos, era sujeito simples, que adorava usar camiseta branca da Hering, seu "figurino" tradicional.

Inteligência luminar, amava Marx, Mozart, João Gilberto, Zeca Pagodinho, Elomar, samba, novelas, Chico Buarque. Era aberto ao mundo – erudito e pop.

Nos primórdios do Big Brother Brasil, acompanhava atentamente as jogadas dos "brothers". Conhecia profundamente Guimarães Rosa, cultuava a professora e fiósofa mineira Sônia Viegas, foi "discípulo"do filósofo e pensador Padre Vaz. Conhecia profundamente a Bíblia.

Acompanhava atentamente o cenário musical. Encantou-se com a letra de "Que tal um samba?", último lançamento de Chico Buarque, prenúncio delicado de dias melhores para o Brasil. Amava e conhecia profundamente a ópera, a história da MPB e do samba. Defendia o axé dos detratores. Admirava o rap de Mano Brown. Considerava Roberto Carlos um grande artista e cantor, embora repetitivo nos últimos tempos.

Em sua casa, em Lagoa Santa, guardou imensa coleção de livros, dos quais tinha ciúmes. Há lá várias edições da mesma obra. Pensadores brasileiros e estrangeiros, romancistas, cronistas, poetas, ensaístas e, sobretudo, filósofos também moram ali, em imensas estantes. Já não havia mais lugar para livros, que "invadiram" mesas e outros espaços da casa.

João era admirador da luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), foi colunista do jornal Brasil De Fato e jamais se furtou a dizer -- e escrever -- o que pensava.

Também ligado aos artistas de Minas, sempre estimulou músicos que lutavam por espaço em BH, como editor do EM e como presidente do BDMG Cultural, a convite do então governador Fernando Pimentel (PT). Ultimamente, dedicou-se a projeto sobre a trajetória do dramaturgo João das Neves (1935-2018).

João Paulo Pinto da Cunha nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 17 de maio de 1959. Iniciou sua carreira jornalística em 1989 como assessor de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, onde trabalhou durante oito anos.

Em 2009, publicou o livro “Elomar – O Cantador do Rio Gavião”, sobre a trajetória do cantor e compositor baiano Elomar, acompanhado de caixa com as partituras do cancioneiro do artista. Também é autor de “Em busca do tempo presente”, lançado em 2011 pela editora Comunicação de Fato, seleção de artigos e ensaios que publicava no caderno Pensar.

Era casado com a administradora Cibele Malafaia. Deixa a filha Joana Cunha, de seu primeiro casamento, com Mariana Tavares, e a neta Antônia.

"Fonte de inspiração"



“É uma perda em vários níveis. Ele era um exemplo, um jornalista que sabia refletir, discernir, elaborar um pensamento complexo sobre os elementos da cultura, da identidade brasileira, sobre as artes. Tinha uma formação sólida e consistente. Era um leitor voraz. Ele foi muito inspirador para gerações de jornalistas”, disse Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras.

Alessandra Mello, presidenta do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, também lamentou a morte de João Paulo. “Ele era um dos mais brilhantes jornalistas do Brasil. Culto, extremamente culto. É uma perda muito grande para o jornalismo mineiro a passagem do João Paulo Cunha. Ele realmente acreditava que o jornalismo era um instrumento para mudar a realidade, um instrumento de cidadania”.

A presidenta lembrou um episódio simbólico do seu domínio sobre os assuntos mais diversos. “No dia que o Michael Jackson morreu, [estávamos] na redação do Estado de Minas, já era hora do fechamento, aquela confusão, o João sentou no computador e em 30 minutos escreveu um texto brilhante, o mais brilhante, sobre a trajetória de Michael Jackson desde o começo da carreira até o final da vida dele. Ele sabia de tudo, da cultura pop à mais elitista”, relembra a presidente do sindicato.