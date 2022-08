Acordo prevê obras entre BH e Nova Lima

Região receberá obras para melhorar o trânsito entre as cidades nas imediações do BH Shopping e do Bairro Belvedere, Centro-Sul da capital (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Vias que ligam Belo Horizonte e Nova Lima, na região metropolitana, receberão obras para melhorar o trânsito entre as cidades nas imediações do BH Shopping e do Bairro Belvedere, Centro-Sul da capital. O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, confirmou que doação feita pela Multiplan, empresa administradora do centro de compras, será destinada a intervenções que devem começar no próximo ano.









“É para resolver a integração entre Nova Lima e BH. Você vai ter ali uma série de intervenções, como viaduto e passagem de nível para melhorar o fluxo, porque hoje está travado. A ideia do Ministério Público é que todas as compensações cobradas sejam destinadas para esse tipo de intervenção”, disse.





O secretário disse ainda que as datas não foram definidas, mas as obras devem acontecer em 2023. Quem ficará responsável pelas intervenções também é uma incógnita. Segundo Marcato, ainda não está certo se a administração dos trabalhos ficará a cargo do governo do estado ou das prefeituras.





Soluções Na semana passada, em cerimônia no MPMG, as prefeituras de Belo Horizonte e de Nova Lima e o governo do estado assinaram um protocolo de intenções para implementar soluções de mobilidade, saneamento, preservação ambiental e cultural na área de interseção entre os municípios.





A reportagem solicitou ao MPMG o valor da doação feita pela Multiplan ao fundo judicial de obras viárias do Vetor Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas os números não foram informados.