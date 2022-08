Moradores protestam pela morte de homem em BH: 'Covardes e assassinos'

Moradores do Aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte, realizaram um protesto, na noite desta terça-feira (30/8), após um homem de 37 anos ser executado em um beco pela Polícia Militar durante uma operação policial nesta manhã.De acordo com a corporação, os militares dispararam após a vítima atirar contra a guarnição policial – informação que é negada pela família da vítima

Indignados com a morte do homem, familiares e moradores interditaram a avenida Amazonas. Com cartazes e bolas brancas, todos gritavam as palavras “covardes” e “assassinos”. Mais cedo, pelas redes sociais, os residentes do aglomerado convocaram a população para o ato contra o que qualificaram como “operações policiais truculentas e desnecessárias na comunidade”.