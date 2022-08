Motociclista que atropelou PM durante blitz está foragido

Portal Terra do Mandu

Portal Terra do Mandu

A PM ainda não encontrou o homem que jogou a moto para cima de um militar (foto: PMMG/Divulgação) Um policial militar de Itajubá, no Sul de Minas, foi atropelado durante uma blitz da lei seca na cidade, na última sexta-feira (26/8). Um motociclista não respeitou a ordem de parada e atingiu o PM, que teve ferimentos leves.

Em seguida, acabou atingindo o outro policial que estava logo à frente. Durante a colisão, o militar e o condutor caíram, mas o motociclista conseguiu levantar e fugir.





O militar atropelado foi levado de viatura para atendimento no hospital Ceam; ele estava com escoriações no braço esquerdo e recebeu cinco pontos.

Foi realizado rastreamento do motociclista pelas viaturas do turno, e o autor foi identificado, porém, localizado. Qualquer pessoa que tiver informações sobre a ação criminosa pode ligar para o 190 (Emergência Policial) ou 181 (Disque Denúncia).

Iago Almeida / Especial ao EM