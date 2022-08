Suspeito de estelionato tenta se matar no momento da prisão

A porta do banheiro foi arrombada quando o homem tentava tomar um copo com veneno (foto: Divulgação/PCMG) Procurado por estelionato, um homem foi impedido pela Polícia Civil de cometer suicídio no momento em que seria preso, em Ibiá, no interior de Minas. A mulher do suspeito também foi presa nessa quarta-feira (24/8). Eles teriam feito empréstimos de R$ 30 mil em nome de uma vítima.

Os filhos do casal estavam na sala da casa e, para evitar o suicídio, policiais e investigadores entraram no local, encontraram o banheiro trancado, com o suspeito lá dentro.

A porta do banheiro foi arrombada quando o homem tentava tomar um copo com veneno. Ele foi impedido de continuar com a ação, mas foi preciso levá-lo para a Santa Casa de Ibiá, onde foram realizados os devidos procedimentos médicos. O suspeito sobreviveu.

O crime

A Polícia Civil apurou que o casal enganou uma pessoa de 57 anos e, com informações pessoais dela, fez pelo menos três empréstimos em nome da vítima. O valor conseguido ultrapassou R$ 30 mil.