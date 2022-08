Desastres naturais deixam cidade de MG e outras 6 em situação de emergência

Senador Modestino Gonçalves, no Vale do Jequitinhonha, enfrenta estiagem prolongada (foto: Prefeitura/Divulgação)

A Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em mais sete cidades atingidas por desastres naturais.



A portaria com a medida está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (23).



O reconhecimento da situação de emergência torna os municípios aptos a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.



“A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União com a especificação do montante a ser liberado”, informa o ministério.



São os seguintes os municípios em situação de emergência: Senador Modestino Gonçalves, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais; Monte Santo, Mortugaba e Sítio do Mato, na Bahia; Arneiroz, no Ceará, que passam por um período de estiagem; e Patos do Piauí, no Piauí; que enfrentam a seca, caracterizada por um período de ausência de chuvas mais longa que a estiagem. Por fim, São José do Cerrito, em Santa Catarina, atingida por queda de granizo.



*Com informações do Ministério do Desenvolvimento Regional