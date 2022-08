Perseguição, tiros e morte na Savassi

Segundo relatos de testemunhas, militares dispararam dezenas de tiros em direção às rodas e à lataria do veículo (foto: Fotos: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Outros motoristas fugiram até pela contramão para se proteger





Perseguição, batidas, tiros e morte espalharam pânico entre motoristas, frequentadores e moradores de uma das áreas comerciais mais nobres de Belo Horizonte na tarde de ontem, durante cerco policial a suspeito na região da Savassi. Policiais se envolveram em tiroteio com o homem na Avenida do Contorno próximo ao Shopping Pátio Savassi. Baleado, ele foi socorrido no Hospital João XVIII, mas não resistiu.





O tiroteio teve início quando a PM identificou o homem dentro de um Fiat Argo próximo à Avenida Uruguai, no vizinho Bairro Sion, e fez a abordagem. De acordo com os militares, o motorista, acusado de ter histórico de roubos na região, reagiu atirando enquando fugia no veículo, sendo seguido pelos policiais em direção à área central.





Sob justificativa de tentar fazer o veículo em fuga parar, policiais dispararam dezenas de vezes em direção às rodas e à lataria do Argo. Tentando escapar em alta velocidade, o fugitivo bateu em carros que seguiam na mesma direção. Alguns motoristas invadiram a contramão na tentativa de escapar dos disparos e do veículo em fuga. Segundo o relato de testemunhas, ele colidiu com mais de 10 carros que se dirigiam à área central.





Em vários momentos, segundo relatos de testemunhas e policiais, o fugitivo tentou se espremer com o veículo entre duas fileiras na Avenida Nossa Senhora do Carmo, usando inclusive a marcha ré nas manobras de fuga. A perseguição só terminou quando o suspeito foi atingido.

Desespero

Trabalhadores de estabelecimentos da região e pedestres se desesperaram ao presenciar a perseguição acompanhada de tiros. Muitos tentaram se esconder dos disparos em lojas ou lanchonetes. Outros motoristas desviaram o caminho ou mesmo deixaram a direção de seus veículos na tentativa de se proteger. Seis viaturas da Polícia Militar foram acionadas para intensificar a segurança no local e interditaram a pista do ônibus. O fluxo seguiu somente em duas faixas.





Proprietária de uma loja na região, a comerciante Janaína Pinheiro, de 47 anos, presenciou o momento de tensão: “Os policiais estavam atirando para baixo, apenas para fazer o carro parar e abordar os assaltantes. Eles foram atirando até conseguir parar o carro em frente à loja. Pelo menos seis policiais correram em direção ao carro. Em nenhum momento, eles atiraram em direção a quem estava no carro. Mas acabaram atingindo”, relatou. “No momento, eu fiquei com medo e sentei no chão. Não vi o restante. Mas acho que foram mais de 20 tiros”, acrescentou.





Uma das pessoas que tiveram carros atingidos pelo suspeito se mostrou perplexa com a cena vista na Savassi: "Fiquei em estado de choque. É tenebroso e terrível", disse a testemunha, que preferiu não se identificar. Ela contou que se tentou desviar do veículo do motorista que era perseguido, mas não conseguiu evitar a colisão. “Fui para o lado do meio-fio para desviar. O pessoal todo tentava sair. Ele ainda bateu em várias viaturas. E não parava. Fiquei em estado de choque”, disse a motorista.





Apesar do susto, ela considera que os policiais agiram corretamente: "Em Belo Horizonte, nunca vi um negócio desses, não. Mas acho que a polícia agiu muito bem”.