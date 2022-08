Clima frio e seco: veja a temperatura para este sábado e domingo

Temperatura deve se manter baixa neste domingo (20/8) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O belo-horizontino continuará tendo de recorrer aos casacos e cobertores nos próximos dias em virtude da queda de temperatura no inverno. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros ficarão entre 10ºC e 19ºC na noite deste sábado (20/8), com intensidade de vento forte e muitas nuvens.





A queda nos termômetros se deve à massa de ar frio que chegou em Minas Gerais e causou interferência em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. O clima mais ameno deve durar até o início da próxima semana.





Nesse sentido, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alertas para que os moradores tenham atenção com a saúde. A orientação é que para as pessoas se hidratem muito durante o dia e dormir em locais arejados à noite.





A frente fria que avançou sobre o Sudeste contribuiu para o surgimento de chuvas, nuvens e chuva isolada em vários pontos do estado.



Previsão para domingo





Neste domingo, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a previsão meteorológica indica que o céu fica parcialmente nublado. Os termômetros devem oscilar entre 9 °C e 24 °C com umidade relativa do ar mínima em torno de 30% à tarde. O órgão chama a atenção devido à temperatura do ar baixa.





Já na segunda (22/8), os termômetros devem subir. A previsão aponta que o céu fica claro a parcialmente nublado, com temperaturas entre 11ºC e 25ºC. A umidade se manterá em torno de 30% no período da tarde.