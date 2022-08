PMs que espancaram jovem em Minas entram na mira do Ministério Público

Marcos Mendonça Gonçalves, de 23 anos, foi atingido com pelo menos 11 socos, após já estar no chão, e acabou desmaiando (foto: Arquivo pessoal)

A Promotoria de Justiça de Abaeté, na Região Central de Minas, vai apurar a abordagem violenta de dois policiais militares, que, na semana passada, espancaram Marcos Mendonça Gonçalves, de 23 anos, após ele ser imobilizado durante uma ação policial. A namorada do jovem, Maísa Tavares, de 18, também foi agredida.

Nas imagens que ganharam as redes sociais – gravadas por uma testemunha que optou por não se identificar por medo de represálias –, o jovem cai no chão. Enquanto um dos policiais agride violentamente o rosto do rapaz, que tenta se proteger com os braços, outro militar segura suas pernas. Ele foi golpeado pelo menos 11 vezes e acabou desmaiando.

Para o advogado, que também é conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Minas, o episódio é um claro abuso de autoridade.

“O resultado do exame do IML já saiu e constatou diversas escoriações. Hoje, meu cliente foi ao oftalmologista em decorrência de intensas dores. Fiz um pedido ao delegado da Polícia Civil para que o policial que deu os socos seja indiciado por tentativa de homicídio”, contou o advogado à reportagem.

Procurada pelo Estado de Minas nesta quinta-feira, a assessoria da Polícia Militar de Minas Gerais não comentou sobre as diligências em curso por parte do Ministério Público mineiro e voltou a afirmar “que foi instaurado, de imediato, um procedimento para apuração criteriosa dos fatos e adoção das medidas cabíveis”

Na segunda-feira (15/8), o EM mostrou que o policial que agrediu Marcos Mendonça Gonçalves foi transferido para outro destacamento. Conforme o tenente-coronel Flávio Santiago, chefe do Departamento de Comunicação da PM em Minas, ele foi realocado para outra região e “está prestando serviços administrativos até que as investigações sejam concluídas”.

Entenda o caso

Na noite de sexta-feira (12/8), no município de Paineiras, na Região Central do estado, Marcos Mendonça Gonçalves, de 23 anos, foi espancado após ser imobilizado durante uma ação policial . As agressões resultaram em hematomas por todo o corpo, além de sete pontos na parte de trás da cabeça. A namorada Maísa Tavares, de 18, levou um soco de um dos militares ao tentar interromper a agressão contra o companheiro.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar teria recebido uma denúncia de que havia um homem soltando bombas em uma praça perto de crianças. Durante a abordagem, a PM alegou que foi desacatada com diversos xingamentos e, ao receber voz de prisão, Marcos teria resistido e “agrediu um dos militares com chutes e mordidas”.

“Visando se defender das agressões, e resguardar a vida dos militares, foi necessário fazer o uso da força com golpes de defesa pessoal”, justificou a PM.

Questionado sobre a versão dos policiais, o jovem negou ter sido agressivo. “Não os desacatei. E mesmo que tivesse feito isso, nada justifica o que fizeram. É um absurdo!”, declarou, na ocasião, em entrevista ao EM.