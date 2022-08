Mulher baleada em baile funk se nega a entregar namorado

Baile funk no Aglomerado da Serra tem histórico de muito público, mas foi palco de violência (foto: Divulgação)

Uma mulher de 20 anos foi baleada em um dos ombros na madrugada desta segunda-feira (15/08) durante um baile funk no Aglomerado da Serra, maior conjunto de favelas de Belo Horizonte, mas se nega a entregar o principal suspeito, que é o próprio namorado, de acordo com ocorrência da Polícia Militar. A irmã dela, de 14 anos, também foi baleada, na mão direita.De acordo com o relatado pela polícia na Ocorrência, a jovem, a irmã, o namorado, de 24 anos, e amigas estavam no baile funk que ocorreu na Avenida Jefferson Coelho da Silva, altura do número 5, local conhecido como Praça do Cardoso, na Vila Marçola, Região Centro-Sul de BH.Elas contaram ter se envolvido em pelo menos três confusões e brigas, antes de sairem correndo. No último desses desentendimentos, a mulher de 24 anos disse ter brigado com o namorado e que, ao correr para fugir, sentiu uma dor forte em um dos ombros, vindo depois a ver que tinha levado um tiro.A jovem foi levada por populares para o Pronto-Socorro João XXIII, e foi somente no hospital que ela descobriu que a irmã de 14 anos também tinha levado um tiro, na mão direita.Policiais militares que atendiam a uma outra ocorrência no hospital foram acionados para esse caso de dupla tentativa de homicídio.Contudo, em um dado momento, a mulher pediu para ir ao banheiro. Um dos militares a acompanhou até a porta e disse ter ouvido ela falar ao telefone para o namorado que não o iria entregar por ter lhe dado tiros e na irmã, mas que estava sendo pressionada pela polícia.Ao sair do banheiro o militar requisitou o telefone da mulher para ser usado como prova material do crime. Ela se negou e por isso passou também à condição de suspeita.Mesmo tendo um filho com o namorado e o nome dele tatuado em um dos pés, a mulher se negou a dizer o nome do suspeito. O caso ainda está em investigação na Central de Flagrantes 3 da Polícia Civil.