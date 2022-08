O estabelecimento "Templo Cervejeiro", no Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de Belo Horizonte, reabre suas portas para receber a segunda temporada do Valle Gastronômico, segundo informado no Instagram da Backer. Os horários são divulgados semanalmente na rede social do 'Valle'.





Essa é a segunda reabertura do espaço que foi fechado após ser detectado produtos contaminados por dietilenoglicol , em janeiro de 2020. Dez pessoas morreram e várias outras tiveram sequelas decorrentes da ingestão das cervejas contaminadas comercializadas pela Cervejaria Backer.Em outubro de 2020, o local já havia sido reaberto e funcionando de forma regular. Na época, a cerveja servida no local era proveniente da Cervejaria Germânia, de Vinhedo/SP.