Casal é flagrado fazendo sexo em via pública em São João del-Rei

Um casal foi flagrado fazendo sexo em via pública e em plena luz do dia, na avenida Leite de Castro, em São João del-Rei, município do Campo das Vertentes.

Em uma das fotos é possível ver a mulher de pé, sem a parte de baixo das roupas, e o homem sentado de frente para ela. Na outra, o homem está deitado em cima dela.

Casal foi flagrado fazendo sexo em via pública (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Casal foi flagrado fazendo sexo em via pública (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A reportagem procurou a Guarda Civil de São João del-Rei, que afirmou não ter recebido denúncias pelo caso. O EM também tentou contato com a Polícia Militar da cidade, mas não obteve sucesso.

Crime de ato obsceno

Fazer sexo em público é crime de ato obsceno, previsto no art. 233 do Código Penal, que preceitua: “Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público: Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa”. Em caso de multa, o delegado estabelece valores de acordo com fatores como a condição financeira dos envolvidos e o local de realização do ato.