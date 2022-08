Homem é condenado a 8 anos de prisão por atingir motociclista de propósito

Vítima foi atingida na Avenida Amazonas, na altura do Bairro Nova Suíça (foto: Reprodução)

Um homem foi condenado a oito anos e dois meses de prisão em regime fechado por atropelar um motociclista propositalmente em Belo Horizonte em 2013. A sentença saiu nesta quarta-feira (4/8), após ser apreciada pela Justiça de Minas nos últimos meses.

O autor e a vítima se envolveram numa discussão de trânsito próximo à Praça da Cemig, em Contagem. O motivo teria sido uma manobra irregular feita pelo motociclista, que teria deixado o motorista do carro furioso.





De acordo com a denúncia do Ministério Público, ele passou a perseguir o condutor da motocicleta na Avenida Amazonas e, no cruzamento com a rua Zurick, altura do bairro Nova Suíça, atingiu a motocicleta violentamente por trás, no momento em que o piloto estava parado no sinal de trânsito.





O motociclista foi arremessado para o lado oposto da via e atingiu um pedestre, que aguardava a abertura do semáforo para atravessar a rua.



Tentativa de homicídio

O motorista do carro foi denunciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado, com motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ele também foi denunciado por uma segunda tentativa de homicídio, por erro de execução, em relação ao pedestre, que não era o alvo do crime, mas sofreu as consequências .





Com iinformações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)