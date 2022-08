SEJUSP-MG lança concurso público para agente penitenciário, com 3.506 vagas

SEJUSP-MG lança concurso público com mais de 3 mil vagas para agentes penitenciários no estado (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (SEJUSP-MG) publicou nesta terça-feira (2/8) o edital do novo Processo Seletivo Simplificado, com 3.506 vagas para agentes de segurança penitenciários, distribuídas entre 19 cidades do estado.

As inscrições poderão ser feitas a partir desta quarta-feira (3) pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Das mais de 3 mil vagas, 2.953 são destinadas para homens e as outras 553 para mulheres. Quem for selecionado, terá um contrato com duração de 12 meses, podendo ser prorrogada por mais 12 meses, a critério da SEJUSP-MG.

O salário estipulado é de R$5.097,15 com jornada de trabalho de 40 horas por semana, em regime de dedicação exclusiva. Quanto a carga horária, ela poderá ser feita em plantão, incluindo o período noturno, sábados, domingos e feriados.

O candidato à vaga de agente penitenciário deverá atender a alguns requisitos como: ter ensino médio completo ou curso profissionalizante de ensino médio; ter idade mínima de 18 anos na data da assinatura do contrato; estar quite com a justiça eleitoral; não possuir acúmulo de cargos ou outro vínculo empregatício ativo à época da contratação; estar apto física e mentalmente para o exercício da função; estar quite com o serviço militar; ser brasileiro ou gozar das prerrogativas legais correspondentes.

As inscrições poderão ser feitas a partir desta quarta-feira (3), às 16h, até o dia 25 deste mês, às 16h, pelo site da FGV. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 44,95, se o pagamento for efetuado após a data limite de inscrição, a candidatura será cancelada. No momento da inscrição, o candidato deverá informar o número de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Apenas pessoas inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico), de famílias de baixa renda estão aptas a solicitar a isenção da taxa. A solicitação pode ser feita pelo portal da FGV, entre os dias 3 e 5 de agosto.

Para isso será preciso completar requerimento específico e enviar a documentação comprobatória das condições de 3 a 5 de agosto, pelo portal da FGV.

No momento da inscrição o candidato deverá informar Região Integrada de Segurança Pública (RISP) que deseja concorrer. As vagas estão distribuídas entre 19 cidades mineiras, incluindo a capital:

Belo Horizonte (27 vagas); Contagem (1.035 vagas); Poços de Caldas (382 vagas); Ipatinga (377 vagas); Divinópolis (277 vagas); Uberaba (206 vagas); Pouso Alegre (178 vagas); Montes Claros (159 vagas); Uberlândia (158 vagas); Lavras (135 vagas); Curvelo (135 vagas); Juiz de Fora (89 vagas); Governador Valadares (82 vagas); Teófilo Otoni (81 vagas); Vespasiano (67 vagas); Patos de Minas (65 vagas); Sete Lagoas (22 vagas); Barbacena (22 vagas) e Unaí (9 vagas).

Etapas do processo seletivo

A seleção será realizado por meio de três etapas: provas objetivas (eliminatória e classificatória), avaliação psicológicas (eliminatória) e investigação social (eliminatória); as duas primeiras serão de responsabilidade da FGV, a terceira é da SEJUSP-MG. As duas primeiras fases serão realizadas nas 19 cidades citadas anteriormente, já a última será em Belo Horizonte.

Essa prova objetiva está marcada para o dia 9 de outubro, das 14h às 18h. Os portões dos locais designados para a realização das provas serão fechados, impreterivelmente, às 13h30. Já o cartão de confirmação de inscrição para realização da Prova será divulgado no site da FGV a partir do dia 3 de outubro de 2022.

Dentre os candidatos, os 10.518 com as melhores pontuações na prova serão selecionados para a avaliação psicológica; 8.859 homens e 1.659 mulheres. Essa avaliação está prevista para o dia 4 de dezembro deste ano, das 09h às 13h.

Por fim, também em dezembro, acontecerá a investigação social para 3.606 candidatos, 3.037 homens e 569 mulheres. Já a lista final dos aprovados deverá ser divulgada no dia 11 de fevereiro de 2023.