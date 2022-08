Jovem com dedo estrangulado por anel é socorrida por bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu a um chamado de estrangulamento de dedo por anel, na tarde de domingo (31/7), em Caratinga, no Vale do Rio Doce.

Segundo os bombeiros, uma jovem de 21 anos relatou que, ao acordar, percebeu que seu dedo anelar direito estava inchado, e o problema aumentou durante a tarde, se tornando impossível tirar o anel.

Os militares afirmaram que, no momento do atendimento, o dedo da vítima já apresentava coloração diferente do normal, em decorrência da pouca irrigação de sangue no local estrangulado.