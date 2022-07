Adolescente de 13 anos suspeito envolvimento na morte de irmãos mais velhos

Caso ocorreu em Formiga: menor teria sido vítima de maus-tratos e queria se vingar dos irmãos (foto: PMF/Divulgação)

Um adolescente de 13 anos é suspeito de envolmento na morte a tiros de dois de seus irmãos, de 31 e 40 anos. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu em posto de combustível na Avenida Brasil, bairro Mangabeiras, no final da madrugada desse sábado (30/07), em Formiga, Região Centro-Oeste de Minas Gerais.



Além da apreensão dos dois menores pela polícia, o jovem e uma mulher, de 31, foram presos. Conforme o Boletim de Ocorrência, o adolescente contou que tinha sido vítima de maus-tratos e queria se vingar dos irmãos.



Depois do assassinato, militares foram até a casa de um dos jovens conversar com o pai, que confirmou a participação do filho no crime. Os menores de 17 e 18 anos teriam sido responsáveis pelos disparos. O carro e a arma utilizados no crime foram apreendidos. A Polícia Civil investiga o caso.